Auto rubata a Corato ritrovata in territorio di Terlizzi

Il personale della Metronotte s.r.l., nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati al monitoraggio delle aree rurali e cittadine e per prevenire e reprimere i reati predatori, ha rinvenuto a Terlizzi, nei pressi della rotatoria in viale dei Lilium, una Fiat Punto risultataNelle campagne di Ruvo di Puglia, invece, gli stessi vigilantes, nel corso di una preordinata attività di controllo del territorio, con l'obiettivo di rafforzare l'attività di controllo relativamente ai furti, hanno rinvenuto una Fiat Stilo station wagon completamente incendiata e un rimorchio agricolo, entrambi risultati rubati: sui due mezzi, sottoposti a sequestro, sono tuttora in corso accertamenti in collaborazione con i Carabinieri della locale Stazione, allertati per i rilievi di rito.Nel primo caso, quello della Fiat Stilo station wagon, sono state avviate le indagini. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia successo dal momento del furto all'incendio. Se l'auto rappresenta un cavallo di ritorno fallito, ad esempio. Oppure se sia stata rubata da qualcuno per compiere qualche atto criminale e poi data alle fiamme per far sparire qualunque traccia. Indagini in corso anche sul rimorchio agricolo, ritrovato anch'esso nell'agro di Ruvo di Puglia.«Durante il normale servizio di vigilanza - si legge sulla pagina Facebook della Metronotte s.r.l. - ci sono stati diversi ritrovamenti di veicoli risultati essere oggetto di furto. Tali veicoli erano stati lasciati anche nelle campagne, dove, ormai da tempo, Metronotte garantisce il servizio con la massima professionalità».