I militari dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Corato hanno avviato le indagini riguardo l'atto intimidatorio perpetrato ai danni di un'azienda agricola del territorio. Ignoti hanno letteralmente distrutto, abbattendo i tendoni, oltre due ettari di vigneto destinato alla produzione di uva da tavola in zona Santa Lucia. Un'azione che le forze dell'ordine ritengono dolosa al punto da aver dato subito il via agli accertamenti del caso con l'obiettivo di risalire ai responsabili dell'accaduto.Ingenti, purtroppo, le conseguenze in termini economici per i proprietari dell'impresa agricola colpita da un vero e proprio raid.