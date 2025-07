Azione apre la doppia sede a Corato Mennea blinda l'alleanza per le prossime amministrative

Si è tenuta ieri sera l'inaugurazione della doppia sede di Azione, provinciale e cittadina, a Corato, segnando un momento significativo per il partito nel panorama politico locale.L'evento ha visto la partecipazione di numerosi esponenti e simpatizzanti, culminando nell'intervento del segretario regionale, Ruggiero Mennea, che ha delineato la strategia di Azione in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative.Mennea ha chiarito senza mezzi termini la posizione del partito, annunciando la piena disponibilità a far parte della coalizione che sosterrà la (scontata) ricandidatura del sindaco Corrado De Benedittis. Un'alleanza, però, non incondizionata. Il segretario regionale ha infatti sottolineato che la partecipazione di Azione sarà subordinata alla presenza di "condizioni" ben precise, sintetizzate nello slogan che ha accompagnato l'evento: "Meno sagre, più attenzione ai problemi dei cittadini".Questa dichiarazione rappresenta un chiaro monito e, al tempo stesso, un'indicazione programmatica.Azione intende spostare il focus dell'azione amministrativa da eventi e manifestazioni pur apprezzabili, a una maggiore concretezza nella risoluzione delle problematiche quotidiane che affliggono i coratini.Dalle infrastrutture ai servizi essenziali, dalla gestione del territorio al supporto alle attività produttive, il partito chiede un'agenda politica orientata alle reali esigenze della comunità.L'apertura di una doppia sede a Corato, strategica per la sua posizione e per l'importanza del contesto provinciale, testimonia la volontà di Azione di radicarsi ulteriormente sul territorio e di porsi come interlocutore primario per i cittadini.Con questa mossa, il partito di Carlo Calenda si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale con una posizione chiara e determinata, ponendo le basi per un confronto costruttivo all'interno della futura coalizione