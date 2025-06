Welfare regionale e autismo un dialogo costruttivo tra Regione Puglia e Corato

A margine del significativo convegno sull'autismo tenutosi ieri presso il Teatro Comunale di Corato, si è svolto un importante incontro tra il Consigliere Regionale delegato al Welfare della Regione Puglia, Ruggiero Mennea, e il consigliere comunale di Azione, Enzo Mastrodonato.Il confronto ha rappresentato un'occasione preziosa per approfondire le iniziative regionali in materia di welfare e valutare le concrete opportunità che queste possono offrire alla comunità coratina, in particolare nel settore dell'autismo e dell'inclusione sociale.Il convegno, che ha richiamato l'attenzione di esperti, famiglie e operatori del settore, ha sottolineato l'urgenza di strategie sempre più efficaci e mirate per supportare le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie. In questo contesto, l'incontro tra Mennea e Mastrodonato ha permesso di focalizzare l'attenzione su come la Regione Puglia stia attivamente promuovendo progetti innovativi e risorse dedicate a queste tematiche.Il Consigliere Mennea ha illustrato le linee programmatiche e le azioni che la Regione Puglia sta implementando per potenziare i servizi socio-sanitari e assistenziali. Tra i temi discussi, l'importanza di rafforzare la rete dei servizi territoriali, garantire percorsi diagnostici precoci e offrire supporti continuativi che favoriscano l'autonomia e l'integrazione delle persone con autismo.Sono stati menzionati, in particolare, i fondi e i bandi a disposizione dei Comuni e degli enti del terzo settore per la realizzazione di progetti specifici, inclusi quelli volti alla creazione di spazi inclusivi e all'attivazione di programmi di inserimento lavorativo.Da parte sua, il Consigliere Mastrodonato ha espresso grande interesse e ha evidenziato le specifiche esigenze e le potenzialità della città di Corato. Ha sottolineato la volontà dell'amministrazione locale di collaborare strettamente con la Regione per intercettare e sfruttare al meglio le opportunità offerte, trasformandole in servizi concreti e accessibili per i cittadini coratini.Il dialogo ha toccato anche la necessità di percorsi formativi per operatori e famiglie, e la promozione di una maggiore consapevolezza sul tema dell'autismo all'interno della comunità.L'incontro si è concluso con l'impegno reciproco a mantenere un canale di comunicazione aperto e a lavorare sinergicamente per tradurre le strategie regionali in benefici tangibili per Corato.La sinergia tra Regione e Comune, in questo ambito così delicato e fondamentale, appare essenziale per costruire una società sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i suoi membri.