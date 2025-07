Azione inaugura la nuova sede provinciale e cittadina a Corato

Martedì 29 luglio 2025, alle ore 18.30, Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, taglierà il nastro della sua nuova sede provinciale e cittadina a Corato, in Via Dante.L'inaugurazione rappresenta un momento significativo per la crescita e il radicamento del partito sul territorio, offrendo un punto di riferimento per iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati alle proposte politiche di Azione.L'evento vedrà una nutrita partecipazione di iscritti e simpatizzanti, a testimonianza del crescente interesse per il progetto di Azione.Saranno presenti il direttivo cittadino e provinciale, figure chiave per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività del partito a livello locale e provinciale.A sottolineare l'importanza dell'appuntamento, interverrà il segretario regionale di Azione in Puglia, Ruggiero Mennea, attualmente anche Consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia.La sua presenza evidenzia l'impegno del partito a tutti i livelli istituzionali e l'attenzione verso le tematiche sociali e di benessere dei cittadini."Questa nuova sede a Corato non è solo un luogo fisico, ma un simbolo del nostro impegno a essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini", hanno dichiarato il segretario provinciale Pino Picca e il consigliere comunale Enzo Mastrodonato."Vogliamo che questo spazio diventi un laboratorio di idee, - ha sottolineato il commissario cittadino Nico Longo- un luogo di incontro e di dibattito dove poter costruire insieme il futuro della nostra comunità, partendo dalle proposte concrete e dal pragmatismo che contraddistinguono Azione."L'inaugurazione sarà un'occasione per illustrare le linee programmatiche di Azione, ascoltare le istanze del territorio e rafforzare il dialogo con la cittadinanza. Il partito invita tutti gli interessati a partecipare.