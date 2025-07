Nico Longo, nuovo commissario di Azione a Corato

Con l'incarico di commissario locale del partito Azione, fondato da Carlo Calenda, il professor Nico Longo porta con sé una lunga e autorevole carriera accademica e sanitaria, avendo ricoperto numerosi ruoli direttivi presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.Biologo nutrizionista, specialista in Patologia Generale, Longo ha curato per anni la formazione post-laurea dell'area medico-sanitaria — dalle scuole di specializzazione ai master, fino agli esami di Stato.A 66 anni, mette la sua competenza e la sua visione al servizio della politica locale, con l'obiettivo di rafforzare il radicamento territoriale del partito Azione e favorire un dibattito pubblico basato su competenze e pragmatismo.Il suo insediamento segna l'inizio di una nuova fase organizzativa in vista delle elezioni regionali e comunali, dove Azione intende presentarsi come alternativa riformista, moderata e concreta."La nomina del professor Longo è un segnale forte di competenza e serietà. La sua esperienza è un valore che mettiamo a disposizione del territorio per costruire una proposta politica concreta e inclusiva" così Ruggiero Mennea, segretario regionale di Azione e consigliere con delega al Welfare regionale"Una scelta giusta e strategica. Longo saprà dare impulso e visione al partito sul nostro territorio" afferma Enzo Mastrodonato, consigliere comunale .Il commissario Longo si dice pronto ad ascoltare il territorio, valorizzare le eccellenze locali e aggregare le forze civiche, in un progetto politico che punta alla trasparenza, alla responsabilità istituzionale e alla crescita sostenibile.Il suo profilo rappresenta una sintesi tra mondo accademico e impegno pubblico: un ponte necessario per affrontare le sfide della governance moderna.