Azione incontro provinciale tra politica e convivialità a Corato

Questa sera alle ore 17:30, la struttura "Casale 1908" di Corato sarà il palcoscenico di un importante incontro provinciale promosso dal partito Azione.L'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del partito a tutti i livelli, offrendo un'occasione unica di confronto e dibattito sui temi più attuali.Tra gli interventi previsti, spiccano i nomi di Ettore Rosato, vice segretario nazionale, Ruggiero Mennea, segretario regionale, e Pino Picca, Segretario Provinciale.Saranno presenti anche Antonio Ancona, presidente provinciale, Enzo Mastrodonato, consigliere comunale di Corato, Rocco Pignataro, responsabile enti locali, e Tonia Appice, vice segretaria provinciale.L'iniziativa non sarà solo un momento di riflessione politica, ma anche un'opportunità per rafforzare i legami e la convivialità, grazie a un'apericena che accompagnerà l'incontro.A rendere l'evento ancora più speciale, la partecipazione dell'artista Gianni Ciardo, che con la sua presenza aggiungerà un tocco di arte e intrattenimento.L'appuntamento di Corato si preannuncia quindi come un momento significativo per la vita politica locale e regionale, unendo l'impegno civile alla piacevolezza di un incontro informale.