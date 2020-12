Baby spacciatore preso dalla Polizia: è ancora minorenne

Nell'ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato hanno tratto in arresto un giovane di 16 anni, con precedenti di polizia, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Gli agenti hanno sottoposto a controllo un'autovettura con a bordo due persone ed hanno subito notato il 16enne, seduto sul sedile lato passeggero, che cercava di nascondere qualcosa sotto il sedile; approfondito il controllo, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente hashish e marijuana, per un peso complessivo di 130 grammi, che il minore stava cercando di occultare nella vettura. Il giovane, tratto in arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa.Il conducente è risultato sprovvisto della patente di guida, revocata da più di tre anni dal Prefetto della Provincia di Bari.L'uomo è stato sanzionato per le relative violazioni al Codice della Strada; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.