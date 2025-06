Bari Pride, il sostegno del Risorgimento Socialista di Corato al sindaco De Benedittis

Il valore della fascia tricolore

Un messaggio alla cittadinanza

Rispetto delle differenze: il Pride è un'occasione per celebrare ciò che rende unica la società.

Ruolo delle istituzioni: fondamentale promuovere i diritti di tutte e tutti nelle manifestazioni pubbliche.

Patrimonio civico: la fascia tricolore è simbolo di unità, solidarietà e dialogo tra cittadine e cittadini.

, guidato dal referente cittadino, esprime pieno sostegno alla decisione del sindaco di partecipare al Gay Pride indossando la fascia tricolore. Secondo il movimento, questo gesto rappresenta non solo un atto simbolico di vicinanza alle persone LGBT+, ma anche una testimonianza concreta del ruolo delle istituzioni nella promozione dei valori di uguaglianza, inclusione e rispetto dei diritti civili.Indossare la fascia tricolore al Gay Pride non è per Risorgimento Socialista un semplice atto formale, bensì il segno tangibile che il sindaco rappresenta tutta la comunità, senza distinzioni di orientamento, identità di genere o appartenenza. La presenza delle istituzioni a fianco delle cittadine e dei cittadini durante eventi che celebrano la diversità è fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza e sostenere l'affermazione di una società più giusta ed egualitaria.Secondo Risorgimento Socialista di Corato, il Gay Pride rappresenta un'occasione importante per ribadire valori di accoglienza, rispetto e lotta contro ogni forma di discriminazione. La scelta del sindaco di indossare la fascia tricolore evidenzia la volontà delle istituzioni di essere presenti e protagoniste nell'affermazione dei diritti civili, a sostegno delle battaglie storiche e attuali delle persone LGBT+.Il movimento invita tutta la cittadinanza a leggere il gesto del sindaco non come una presa di posizione politica di parte, ma come un segnale di apertura e modernità, in linea con i principi della Costituzione italiana e con le migliori tradizioni democratiche. Solo attraverso la presenza attiva delle istituzioni si può costruire una comunità inclusiva, dove ogni persona possa sentirsi rispettata e valorizzata.Risorgimento Socialista di Corato ribadisce, dunque, la propria fiducia nell'operato del sindaco e auspica che sempre più istituzioni scelgano di essere protagoniste attive nella difesa e nella promozione dei diritti civili per tutte e tutti.