Bimbo positivo al Covid, classe della Piccarreta in isolamento

Didattica a distanza per altre due classi

Continuano a registrarsi casi di positività al Covid 19 tra bambini e ragazzi in età scolare.Un piccolo studente della scuola elementare Piccarreta è infatti stato contagiato dal coronavirus.La sua classe è stata, di conseguenza, posta in isolamento fiduciario insieme agli insegnanti. Altre due classi, inoltre, proseguiranno l'attività didattica a distanza.È stata disposta come da protocollo la sanificazione degli ambienti.