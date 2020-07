Brisighella sotto le stelle compie 20 anni

Arriva alla sua ventesima edizione "Brisighella sotto le stelle", la rassegna culturale a cura della Pro Loco "Quadratum" che ormai apre ufficialmente l'Estate Coratina.

Un'edizione trapuntata di cinema, teatro, stelle e gusto, patrocinata dal Comune di Corato e supportata dal Pastificio Granoro, che si terrà dal 24 Luglio all'8 Agosto 2020, garantendo la massima sicurezza ed il rispetto delle normative anti-covid.

Sia pure a causa dell'emergenza coronavirus e alle direttive emanate siamo stati costretti a rimodulare alcuni eventi - chiosa il Presidente della Pro Loco Gerardo Strippoli - ringraziamo il Commissario Straordinario, Dott.ssa Schettini e il sub Commissario Dott.ssa Lucarelli, per la sensibilità dimostrata e per averci dato la possibilità di non perdere le edizioni annuali di due manifestazioni storiche e caratterizzanti dell'estate coratina, quali Brisighella sotto le stelle e il Pendio, di cui presto presenteremo novità e dettagli».

Questo iled i dettagli di Brisighella 2020:- Piazza Marconi (piazzale Teatro Comunale)"Effe.Luna. frammenti di Frida" - spettacolo su Frida Kahlo a cura di "Marluna Teatro"Ingresso gratuito da varco con distanziamento posti- Largo Santa Maria Greca Brisighella Baby "La conta de lo cunto de li cunti" - a cura di "Room to play"Prenotazione gratuita su Eventbrite.it - Chiostro Palazzo di CittàBRISIGHELLA REVIEW Proiezione film "La leggenda del pianista sull'oceano" di Giuseppe Tornatore e le musiche del grande M° Ennio MorriconePrenotazione gratuita su Eventbrite.it - Chiostro Palazzo di CittàBRISIGHELLA REVIEW Proiezione film "Andiamo a quel paese" di Ficarra e PiconePrenotazione gratuita su Eventbrite.it c/o Micco srl - Viale Bosco ComunaleTIMIDA LUNA Dedicata ai bambini - con degustazione in collaborazione con Gruppo Astrofili "Amici sotto le stelle"Perprenotazioni: ‪080.8728008‬ - Masseria Cimadomo (su prenotazione)...E LUCEAN LE STELLE Passeggiata notturna alla Chiesetta neviera e degustazione in collaborazione con Gruppo Astrofili "Amici sotto le stelle"Per prenotazioni: ‪080.8728008‬