"Brisighella sotto le stelle" omaggia il Maestro Ennio Morricone

Questa sera, lunedì 27 luglio, alle ore 21.00 nel Chiostro del Palazzo di Città a Corato la ventesima edizione di Brisighella sotto le stelle omaggia il M° Morricone e i suoi capolavori in musica con "Brisighella Review".Nella serata, inserita nella kermesse organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il patrocinio del Comune di Corato e di Granoro e in collaborazione con la libreria-videoteca "SonicArt b-side", verrà proiettato il film "La leggenda del pianista sull'oceano" di Giuseppe Tornatore del 1998, vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali, tra cui il Nastro d'Argento come miglior film dell'anno e che valse al rimpianto genio delle colonne sonore il David di Donatello e il Golden Globe.Tratto dal successo letterario di Alessandro Baricco, il film racconta di Novecento, orfano che ha vissuto tutta la sua vita a bordo del transatlantico Virginian, senza mai mettere piede sulla terraferma, diventando un grande pianista, e la sua storia è narrata dall'amico Max, trombettista sensibile e romantico. Su un'impalcatura fortemente metaforica, Giuseppe Tornatore realizza forse il più costoso film italiano cercando di ricreare i tempi forti che hanno reso leggendarie pellicole come Novecento e C'era una volta in America (per non dimenticare il felliniano E la nave va).La proiezione sarà accessibile con prenotazione gratuita su Eventbrite.it a questo link https://tinyurl.com/yyuvo4pt , in piena sicurezza attraverso un accesso controllato.