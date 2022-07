Pro Loco Quadratum ha comunicato che, a causa dell'indisposizione di salute di alcuni maestri marionettisti, lo spettacolo "Guerin Meschino" previsto nel calendario di Brisighella sotto le stelle per la serata di venerdì 15 luglio è rinviato a data da destinarsi. Gli organizzatori della storica rassegna culturale coratina comunicheranno a breve le informazioni riguardo il recupero dell'evento.Gli altri due appuntamenti inseriti nel calendario dell'edizione 2022 sono invece confermati:, in piazza Marconi, a partire dalle ore 20, andrà in scena lo spettacolo "Opera di Pulcinella" di e con Paolo Comentale mentre giovedì 4 agosto, sempre in piazza Marconi e dalle 20, sarà la volta di "Storia d'amore e morte e de briante", spettacolo folcloristico a cura di Officina Creativa APS di Sepino (Campobasso).