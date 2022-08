Archiviata le splendide sensazioni vissute immergendosi nell'atmosfera del teatro delle marionette, è tutto pronto per l'ultimo appuntamento did "Brisighella sotto le stelle" 2022:, in piazza Marconi a Corato arriveranno i briganti con le loro storie, i racconti di un passato in chiaro-scuro che ha attraversato il nostro Meridione, le vite dei nostri avi, tra vendette, impeti di libertà e amore. Uno spettacolo folcloristico struggente a cura di Officina Creativa aps di Sepino (Campobasso)."Storia d'amore e morte e de briante" è un melologo scritto dal compianto professor Maurizio Ferrante e già portato in scena sui palcoscenici più importanti della regione. Ferrante, autore e regista de "I ragazzi dell'88", compagnia teatrale attiva per 30 anni, nell'evoluzione degli stili e degli approcci scenici, ebbe l'illuminazione di riportare alla ribalta la formula del melologo, nata tra '700 e '800 e ormai obliata, che unisce la declamazione del testo poetico all'accompagnamento musicale con lo scopo di sottolinearne, in maniera sincronica e libera, l'aspetto più coinvolgente ed empatico.Il testo, che unisce dialetto sepinese e metro endecasillabo, narra la triste vicenda dell'omicidio di Luigi Fusco, di Frasso Telesino, e Carolina Cinelli, di Morrone del Sannio, giovani sposi che, il 19 settembre 1862, furono trucidati da una banda di briganti appostata all'altezza di Ponte Principe, località al confine tra Molise e Campania in agro di Sepino, durante l'assalto alla diligenza che li conduceva in viaggio di nozze.Alla sua prima assoluta, lo spettacolo ha suscitato grande emozione nel pubblico e, in particolare, nell'avvocato Cinelli, discendente diretto di Carolina, presente in sala. Una targa commemorativa è stata installata sul luogo del delitto.Testo di Maurizio Ferrante; musiche di Massimiliano Ferrante e Antonio Tammaro; con Brenda Arcari (voce), Stefania Buono (voce), Massimiliano Ferrante (chitarre), Patrizia Iamartino (voce) e Antonio Tammaro (piano).