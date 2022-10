momento divulgativo sulla cultura dell'olio a cura di una guida, un assaggiatore esperto, un agronomo o uno storico;

visita a frantoi;

corso di assaggio;

degustazioni di olio e prodotti tipici locali;

laboratori didattici o attività per bambini;

spettacolo e/o animazione teatrale, musicale, coreografica.

È stato pubblicato, sul sito del Comune di Corato, l'avviso pubblico di acquisizione delle proposte di programma di eventi da realizzare nell'ambito dell'iniziativa "Camminata tra gli olivi", promossa dall'associazione Città dell'Olio e giunta alla sesta edizione.Obiettivo è promuovere il paesaggio ed il territorio olivicolo, sviluppare il turismo dell'olio, ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, una occasione per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro Paese, i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.L'amministrazione comunale invita, quindi, a manifestare interesse attraverso la presentazione di un programma di eventi da realizzare nella giornata del 30 ottobre 2022.Sono ammessi a presentare proposte associazioni presenti sul territorio operanti nel settore culturale, sportivo, della promozione turistica, del territorio e dei prodotti agroalimentari.Il programma degli eventi da proporre dovrà prevedere una passeggiata (a piedi, in bici o con altri mezzi) per famiglie e appassionati lungo un percorso di rilevanza paesaggistica legato alla storia ed alla cultura dell'olivo, nonchè almeno tre di queste attività:Le risorse previste dall'amministrazione comunale a titolo di contribuzione economica in relazione alla presente procedura ammontano a massimo 4.000 euro.Le domande, compilate dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Corato - I Settore Affari Generali – Servizio Suap entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 14 ottobre a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it , indicando nell'oggetto: "Programma di eventi da realizzare nell'ambito dell'iniziativa "Camminata tra gli olivi" VI Edizione".Tutte le istanze, corredate dalla relativa documentazione, pervenute nei termini previsti e secondo le modalità indicate al punto precedente, saranno sottoposte alla valutazione di apposita Commissione a nominarsi con formale provvedimento del Dirigente del Settore 1° servizio Suap la quale, esaminate le proposte pervenute, verificherà il rispetto delle prescrizioni soggettive ed oggettive previste dal presente avviso pubblico e procederà alla loro valutazione,La realizzazione del programma degli eventi dovrà essere conforme per tipologia e quantità alla proposta approvata; eventuali modifiche al programma devono essere richieste ed assentite dall'amministrazione.Ulteriori informazioni, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda, sono disponibili sul sito web del Comune di Corato (link)