Campagna vaccinale anti-Covid, la situazione a Corato e nel barese

La situazione a Corato

La campagna vaccinale anti-Covid nel territorio dell'Area Metropolitana di Bari sfiora quota 3 milioni e 100mila somministrazioni complessive.Ad oggi, secondo i dati diffusi dall'Asl del capoluogo puglirese, sono stati erogati alla popolazione dai 5 anni in poi 3 milioni e 99.331 vaccini, di cui 1 milione e 123.220 prime dosi, 1 milione e 88.113 seconde, 831.494 terze e 56.504 quarte dosi.Dati in crescita sul versante del secondo "booster": il 32.4% degli over 80 ha ricevuto la quarta dose, a fronte del 16.9% della fascia d'età 70-79 anni e del 9.5% dei 60-69enni. Anche i livelli di copertura generale sono buoni.e, per quanto riguarda la fascia a partire dai 5 anni, dal 92%.Una significativa copertura è stata assicurata anche con la terza dose (o "booster"), saldamente attestata all'80.1% degli over 12 con ciclo primario ultimato almeno quattro mesi fa, con una punta del 95% tra gli ultraottantenni.Sono 114.395 le dosi somministrate sul territorio coratino. Nel dettaglio: 41.087 prime dosi, 39.677 seconde dosi, 30.942 terze dosi e 2.689 quarte dosi, dato quest'ultimo molto elevato rispetto all'incidenza media registrata in altre città. Solo Molfetta (con 2.925 somministrazioni), oltre naturalmente a Bari, ha fatto meglio di Corato che in rapporto alla popolazione residente ha la migliore performance in termini di quarte dosi.I casi di positività al Covid registrati a Corato nella settimana 15-21 agosto sono stati 96, in calo rispetto ai 148 dell'arco temporale 8-14 agosto ed ai 217 del periodo 1-7 agosto.