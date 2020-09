Carlo Colonna con Corrado De Benedittis: «Rispondo al bisogno di rinnovamento di Corato»

Nella serata del 7 settembre 2020 sono state presentate le liste e i candidati a sostegno di Corrado De Benedittis.Anche quest'anno ho deciso di candidarmi con la lista "Rimettiamo in moto la città" e di rispondere presente sin da subito alla chiamata che il bisogno di rinnovamento di questa città ci propone da tempo.Il progetto che condivido con tanti amici e che vede in Corrado De Benedittis il principale artefice, nasce in questo biennio per dare dignità e speranza nella democrazia a migliaia di cittadine e cittadini che oggi non si sentono più rappresentati da nessuno e che accettano passivamente un destino disegnato da mani altrui. Vogliamo aprire una prospettiva di governo fondata sulla partecipazione di tutti i cittadini, nuova e di segno autenticamente progressista , foriera di profondi cambiamenti economici, culturali e sociali che veda al centro il cittadino e non solo gli interessi economici di pochi.Sogniamo una città che promuova la tutela dell'ambiente e mobilità sostenibile, che abbia a cuore la tutela dei beni comuni (acqua, paesaggio, territorio) nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e solidale. Il mio impegno , la mia lotta personale, il mio sogno é quello di poter rappresentare a breve in consiglio comunale la generazione dai 20 ai 40 anni, spesso soggiogata e sfruttata, nonché il mondo delle giovani partite iva da sempre relegate ad un ruolo di secondo piano nel conflitto generazionale che anima il nostro tempo. Oggi le competenze e le passioni sono spesso sottovalutate da chi occupa immeritatamente le posizioni più alte delle gerarchie della societá e del lavoro.Per tutti loro e per i loro genitori sará devoluto senza tregua il mio impegno e la mia forza aiutatemi a realizzare questo piccolo sogno collettivo Rimettiamo in moto la città! Riprendiamoci il futuro!