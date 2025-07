"Quote generazionali", l'incontro pubblico di Rimettiamo in moto la Città e Demos Corato

organizzano per questa sera, venerdì 25 luglio, alle 19.30, un incontro pubblico di approfondimento sulla proposta di legge, che punta a garantire una rappresentanza più equilibrata tra giovani e adulti nelle istituzioni. L'incontro si terrà ad After, in piazza Sedile 26, e vedrà la partecipazione dei promotori della proposta di legge e di, che porteranno la loro esperienza e il loro punto di vista sulle sfide della politica generazionale.Sarà l'occasione per comprendere meglio i contenuti della proposta, discutere le sue ricadute sul futuro della rappresentanza politica e raccogliere spunti di riflessione direttamente dai protagonisti del dibattito.Interverranno:e, vicesindaco di Corato, per i saluti;del comitato promotore;del comitato promotore;del comitato promotore e sindaco di Tiggiano;, ideatore della legge e autore della ricerca "Le generazioni e le sfide del XXI secolo";, sindaco di Valenzano;, consigliera comunale di Conversano;onsigliere comunale di Polignano a Mare. Modererannoconsiglieri comunali di Corato.I Coordinamenti di Demos e Rimettiamo in moto la Città dichiarano: «Crediamo che la partecipazione dei giovani alla vita politica sia una condizione essenziale per costruire comunità più inclusive e dinamiche. Le quote generazionali possono rappresentare uno strumento concreto per riequilibrare la rappresentanza e avvicinare le istituzioni alle nuove generazioni. Con questo incontro vogliamo accendere il confronto per dare voce a chi, pur avendo idee e competenze, troppo spesso resta ai margini delle scelte pubbliche».L'evento è aperto al pubblico e a tutti coloro che vogliono conoscere meglio la proposta e contribuire al dibattito.