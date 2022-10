Carnevale coratino, in cantiere l'edizione 2023

La 43esima edizione del Carnevale coratino è già cominciata. Enorme è la voglia dei promotori, in particolare dei componenti della Pro Loco Quadratum, di tornare a "celebrare" una divertente tradizione per le strade e nelle piazze della città. L'appuntamento, particolarmente sentito in tutto il territorio a nord di Bari, ha dovuto superare momenti difficili a causa dell'emergenza epidemiologica, con l'edizione digitale del 2021 e lo stop forzato lo scorso febbraio.Gli organizzatori hanno perciò deciso di chiamare a raccolta gruppi privati, associazioni, scuole di danza e parrocchie per mettere a punto tutto il necessario in vista delle manifestazioni pubbliche carnascialesche che si svolgeranno, secondo calendario, nel periodo compreso fra il 12 ed il 21 febbraio.Lunedì 7 novembre, alle ore 20, si terrà una prima riunione programmatica e operativa nella sede della Pro Loco Quadratum in piazza Sedile, 41.«L'ultima edizione, vissuta secondo i canoni tradizionali nel 2020, ha visto una buona riuscita della manifestazione, grazie al lungo lavoro di preparazione che generalmente inizia subito dopo il periodo estivo e che coinvolge una un gran numero di figuranti e addetti ai lavori» hanno fatto notare dall'organizzazione.Il Carnevale coratino è stato recentemente incluso nel Sistema dei Carnevali pugliesi per la sua rilevanza storica, culturale e folkloristica.