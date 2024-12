Case Popolari a Corato, c'è il nuovo bando per l'edilizia residenziale. Le istruzioni

L'Amministrazione Comunale di Corato rende noto che è stato indetto un bando di concorso, ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) di proprietà del Comune di Corato e dell'ARCA Puglia Centrale. Gli alloggi disponibili o che si renderanno disponibili, incluse eventuali riassegnazioni e nuove costruzioni, saranno attribuiti nel rispetto delle normative vigenti.Il portale per la presentazione delle domande sarà accessibile dalle ore 00:00 del 2 dicembre 2024 fino alle ore 23:59 del 7 marzo 2025.Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente online tramite il portale dedicato, disponibile al seguente link: https://bacopa.it/?mod=corlr10.- La procedura digitale è obbligatoria.- I cittadini interessati possono avvalersi del supporto delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e dei CAAF presenti sul territorio comunale per compilare la domanda.- Il mancato invio della domanda entro il termine sopra indicato comporterà l'esclusione dalla graduatoria.Per chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Casa del Settore III, situato presso la sede comunale di Piazza Cesare Battisti, nei seguenti orari:- Martedì: dalle 9:00 alle 12:00- Giovedì: dalle 15:00 alle 17:00In alternativa, è possibile inviare una richiesta via e-mail all'indirizzo: ufficio.casa@comune.corato.ba.it."Questo bando, tanto atteso dalla città, era un nostro impegno elettorale, con l'obiettivo di giungere, in pochi mesi a una nuova graduatoria. L'ultima risale a 20 anni fa", ha dichiarato il Sindaco, Corrado Nicola De Benedittis "Abbiamo messo ordine al settore case popolari e abbiamo aperto un ufficio casa dedicato, in piazza Cesare Battisti, a cui i cittadini potranno rivolgersi per chiedere informazioni, troveranno personale competente e disponibile. L'ufficio è aperto al pubblico il martedì mattina e il giovedì pomeriggio.Ringrazio il dirigente del Settore, ing. Antonio Cacosso per la grande disponibilità, generosità e professionalità con cui ha accettato di prendere in carico l'ufficio casa del nostro Comune, per restituirgli ordine e operatività.Il problema abitativo è ormai diventato un'emergenza sociale. Sono pochi gli appartamenti che si fittano e i canoni di locazione sono insostenibili, oltre al fatto che si chiedono garanzie, che con l'attuale precarietà lavorativa, in pochi sono in grado di offrire.Invito tutte le persone interessate a leggere con attenzione il bando, per evitare errori. Ci sono 60 giorni di tempo per fare la domanda."