Cashback di Natale, ecco come fare shopping e ottenere rimborsi

1° gennaio 2021/30 giugno 2021

1° luglio 2021/31 dicembre 2021

1° gennaio 2022/30 giugno 2022

Cashback, letteralmente contante indietro. Ed è ciò che in sostanza accadrà nel 2021 sugli acquisti effettuati in negozi fisici (non online) senza utilizzare il contante per i pagamenti, solo le carte. Ma nel frattempo le prove generali di questo meccanismo sono affidate al "" al via l'8 dicembre. Nel dettaglio accade che questa iniziativa messa in campo dal Governo per incentivare anche i pagamenti non in contante, prevede il rimborso del 10% di quanto speso; a regime partirà il primo gennaio del prossimo annoOgni semestre viene riconosciuto al consumatore un rimborso semestrale del 10% di quanto speso (fino a un tetto massimo di 1500 euro) purchè si facciano almeno 50 operazioni cashless (senza soldi) a semestre. In sostanza si tratterebbe di un rimborso massimo di 300 euro annui, 150 per semestre (ogni pagamento sarà considerato fino a un massimo di 150euro).Sono stati individuati dei peridi:Entro 60 giorni dalla fine del semestre viene erogato il cashbackI beneficiari sono tutti i maggiorenni residenti in Italia, bisognerà acquistare e pagare in modalità elettronica. Per partecipare all'iniziativa bisognerà iscriversi con la propria Spid o con la carta d'identità elettronica a IO.it, l'app di PagoPA, inserendo in fase di registrazione gli strumenti di pagamento elettronici che utilizza e anche l'Iban su cui verrà poi accreditato il cashback. Tutte le informazioni necessarie sono sul sito cashlessitalia.it.L'8 dicembre intanto parte il "" per incentivare gli acquisti nei negozi fisici in vista delle festività, in questa fase sarà necessario effettuare almeno 10 operazioni cashless e sarà riconosciuto il 10% di rimborso, fino a un massimo di 1.500 euro (il rimborso finale sarà quindi di massimo 150 euro). Anche in questo caso ogni operazione di pagamento sarà considerata fino ad un massimo di 150 euro. L'accredito del rimborso maturato è previsto a febbraio 2021 sull'Iban indicato al momento dell'adesione all'iniziativa (tramite l'app IO.it). Tutti i rimborsi saranno esentasse.