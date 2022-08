Si sono svolti giovedì mattina, nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, a Nardò, i funerali dell'88enne coratino Antonio Crocetta, poliziotto in pensione stroncato da un improvviso malore in acqua, sul tratto di spiaggia adiacente il circolo nautico "La Lampara". Il decesso dell'ex dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Nardò, in servizio per alcuni decenni sul territorio salentino, ha suscitato commozione anche a Corato. Vedovo dal 2017 a seguito della scomparsa della consorte Maria Minervini,lascia i figli Marianna e Corrado.Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso prestati all'uomo, per quasi un'ora, sia in acqua che a riva dagli operatori sanitari giunti sul posto a bordo di due ambulanze. La Guardia Costiera ha effettuato i rilievi del caso: non si è reso necessario procedere con l'autopsia.La salma di Crocetta, al termine delle esequie, è stata traslata verso il cimitero di Molfetta, dove è prevista la tumulazione all'interno della cappella di famiglia.