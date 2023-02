Che idea. Ma quale idea? Quella di vivere due grandi weekend al Gota

Due weekend imperdibili i prossimi al ristorante sul lungomare Cristoforo Colombo a Trani:serata strepitosa con il dj-vocalist, "one man show" che con la sua straordinaria carica ed energia sarà protagonista della cena spettacolo più famosa d'Italia, di cui è mattatore indiscusso; ed ancora,, l'idea meravigliosa di una serata con, che con "Ma quale idea", brano tormentone del 1981, ha venduto più di 2 milioni e mezzo di copie diventando protagonista della disco funky music italiana anni '80, tornato prepotentemente di moda oggi non solo fra i "boomers" ma anche fra le giovani generazioni "millenials".Entrambe le serate propongono la formula della cena-spettacolo durante le quali il pubblico sarà coinvolto da show di ballo e musica, e sarà importante prenotare per tempo (info e prenotazioni 350 922 7015).con il mattatore Federico Pigna, l'ideatore della formula vincente e convincente della cena spettacolo, e anche il più amato ed imitato, direttore artistico del Pinete Club di Formentera, un talento nel mondo della movida e dell'intrattenimento con un format che fa della convivialità e dell'heart beat della sua musica un cavallo di battaglia che regala serata di divertimento indimenticabiliUn evento sensazionale, coinvolgente e divertentissimo quello con Federico PIGNA: un format che ha infiammato le notti di Formentera e che ha girato l'Italia, arriva in uno dei locali più belli e importanti di Trani, affacciato sul mare Una serata divertente, bella, fresca, dedicata alla buona musica, all'italianità, al buon cibo e ai tanti amici con cui stare insieme per la cena spettacolo più divertente che c'è.protagonista della disco funky music italiana anni '80, uno dei cantautori cult di quell'epoca, tornato a divertire il pubblico ed i fans anche dei nostri giorni con quelle sue irresistibili performance, grazie anche alla sua immagine ed il suo fare "alla Buscaglione". Pino D'Angiò, ha raggiunto la sua maggior fama grazie soprattutto al singolo "Ma quale idea", grazie al quale divenne popolare in Italia e all'estero, vendendo più di 2 milioni e mezzo di copie. Ma la sua on era solo un'idea, perché una cosa è certa:segnando in maniera indelebile la storia della musica italiana, anche ai nostri giorni. Lo testimonia il successo che sta vivendo ancora oggi con numerosissimi fans. Non a caso Pino è l'unico artista italiano presente nel "World Tribute to the Funk" ovvero l'enciclopedia completa del funk selezionata da Sony Music. Musica e D durante e dopo la cena: spettacolo al GOTA.