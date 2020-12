Christmas Challenge, il video dei simpatici auguri di alcuni esercenti di Corato

8 minuti Christmas Challenge, in un video gli auguri degli esercenti di Corato Carico il lettore video...

Il sorriso è spesso l'arma più vincente per combattere i momenti di difficoltà. Ad esso si accompagna la resilienza, la capacità di riuscire a restare a galla nei momenti difficili, impegnativi, complicati.Gli esercenti, i commercianti e tutti coloro che operano nelle tante attività commerciali di Corato conoscono bene queste caratteristiche. Hanno saputo ripartire e reinventarsi meglio di chiunque altro, adeguandosi alle ristrettezze, ai periodi di chiusura forzata, reagendo con tutte le loro forze ad una situazione inedita che ha, in un brevissimo lasso di tempo, messo in discussione le loro certezze.Vittorio Quinto, giovane videomaker coratino, ha voluto però catturare i loro sorrisi che sono diventati un augurio di Buon Natale e buone feste per tutta quanta la città. Un pennarello, un cartellone e tanta allegria per dire tutti insieme che anche quest'anno sarà un Buon Natale.Il video, che di seguito pubblichiamo, è un omaggio ai tanti commercianti che ancora credono nel loro lavoro. Ma, come in ogni momento in allegria che si rispetti, c'è anche il fuori programma: un esilarante backstage con alcuni dei momenti più divertenti della challenge.Buona visione!