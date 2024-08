"Ciccolini Summer Campus": domani il gran finale a Corato

La città di Trani al centro di un evento culturale di rilevanza internazionale per una settimana. Si appresta a concludersi laorganizzata dalla Fondazione "Aldo Ciccolini" ETS di Trani, con il patrocinio della Regione Puglia, del PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani e della Città di Trani. La Masterclass di pianoforte ha visto nella Perla dell'Adriatico 17 giovani talenti provenienti dalla Cina e dall'Italia studiare ed esibirsi dallo scorso 22 agosto.La manifestazione annuale, dedicata alla musica colta e al pianismo, ha centrato il suo obiettivo: favorire la condivisione e lo scambio culturale internazionale, coinvolgendo vere e proprie eccellenze, tra docenti e studenti, di diverse nazionalità nella straordinaria perla dell'Adriatico.A inaugurare il campus quest'anno l', la pluripremiata pianista cinese, una delle più affermate della sua generazione in Cina, docente di pianoforte al Conservatorio di Shanghai, che ha guidato(Shanghai, Zhe Jiang Province, Wen Zhou City, Hang Zhou City, Ning Bo City, Jiang Su Province, Su Zhou City, Nan Tong City, An Hui Province, He Fei City), arrivati in Italia con un visto speciale per il "Cultural Exchange", promosso dalle istituzioni consolari.Dopo l'exploit dell'esibizione della "piano star" cinese alnella giornata inaugurale, al cospetto delle autorità e del pubblico, la rilevanza mediatica dell'evento è stata amplificata, oltre che dalle tv pugliesi, anche dalla pubblicazione dell'evento del più importante network di Pechino che, già dopo pochi minuti, ha ricevuto più di 650.000 visualizzazioni. Una eco enorme anche nella Repubblica Popolare Cinese, dunque. (il link al sito cinese: https://www.shobserver.com/staticsg/wap/newsDetail?_channel=appshare&id=787933 ).Nella giornata inaugurale erano presenti a fare gli onori di casa il vicesindaco della città di Trani, la consigliera regionale, rispettivamente presidente e direttore artistico della Fondazione "Aldo Ciccolini" ETS.Entusiasta il promotore della masterclass, occasione di incontro di cultura e arte, il pianista, cittadino benemerito di Trani e direttore artistico della Fondazione. La sua biografia artistica è un esempio di talento e dedizione: ha studiato sotto la guida del leggendario Aldo Ciccolini e ha costituito la Fondazione intitolata a quest'ultimo, dedicandosi alla formazione e alla promozione di giovani talenti.Il direttore dell'area didattica della Fondazione,, insieme al direttore artistico Soldano, hanno ideato un programma ricco di eventi e attività che ha coinvolto studenti e docenti di diverse nazionalità nella splendida Trani.Durante la settimana, si sono alternati incontri, sessioni di approfondimento e perfezionamento, concerti serali, aperti al pubblico, che hanno creato un prezioso spazio di dialogo tra i musicisti e rappresentato un'opportunità per una fitta interazione tra i partecipanti.Le Masterclass, tenute dal maestro tranesedel conservatorio "Piccinni" di Bari, dall'ucrainadel Conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone e dalla cinesedel Conservatorio di Shanghai, hanno visto la partecipazione di giovani musicisti desiderosi di apprendere con l'opportunità di confrontarsi con tecniche esecutive diverse, esplorare repertori nuovi e arricchire la propria formazione in un ambiente stimolante. Un esempio concreto di come la musica possa superare le barriere linguistiche e culturali, creando uno spazio comune di comprensione e rispetto reciproco. Questo evento a Trani, nel cuore della Puglia, dimostra ancora una volta come l'arte possa fungere da strumento di dialogo e cooperazione tra i popoli.L'evento culminerà domani,con una performance finalein cui, selezionati e guidati da Alfonso Soldano, Jane Xie e Olga Zdorenko, dopo i serrati giorni di approfondimento e condivisione,Un vero e proprioaperto al pubblico con il coinvolgimento delle autorità, nella logica di interscambio annuale estivo voluto dalla Fondazione Aldo Ciccolini, e di una progettualità volta a favorire lo sviluppo dell'iniziativa anche negli anni a venire, nello spirito costruttivo di una crescente interazione tra culture diverse.La Fondazione Aldo Ciccolini ETS con la seconda edizione del "Summer campus" continua a contribuire a promuovere uno scambio culturale internazionale, al fine di valorizzare giovani talenti, confermandosi un punto di riferimento per la formazione musicale in Italia, e trasformando Trani in un centro dinamico di cultura.