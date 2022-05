Cimitero "sottosopra": ci stiamo avvicinando ad una svolta?

Nei giorni scorsi ci siamo imbattuti in numerosi post su Facebook diFin qui nulla di eccezionale, ciò che colpisce di queste lamentele - e naturalmente delle foto annesse - era la massiccia presenza didal misterioso contenuto accatastati a decine in vari punti. Ci siamo recati al cimitero per una perlustrazione.Premessa (ma certamente già ne sarete a conoscenza): le condizioni del nostro cimitero lasciano a desiderare da anni, e che non occorre dilungarsi nelle mancanze già note, preferendo piuttosto riportare ai lettori le sensazioni a seguito dei recenti cambiamenti.Saltano inevitabilmente all'occhio questi enormi sacconi bianchi che, da ciò che si può constatare - alcuni sono rotti - contengonoCiò che turba maggiormente sono le decine edi cui svariate rotte e lasciate ai piedi dei cipressi.Certo, tutto lascia pensare a una, e con ogni probabilità tra poche settimane il cimitero apparirà più ordinato e funzionale di prima; ma risulta difficile biasimare chi, per trovare un caro defunto, si trova costretto a passare affianco a tutto questo.Sarebbe comunque poco onesto non ammettere che ci sono state delle migliorie: per esempio è stata aggiunta qualchedi fresca installazione e inoltre la parte liberata sul fondo per i defunti dopo il 2020 è. In più sono stati aggiunti dei paletti con un cartello ad ogni area che contribuiscono, nel loro piccolo, a creare un certo ordine.Ricordiamo che il 21 dicembre scorso sono stati stanziatiper interventi urgenti di manutenzione straordinaria per alcune parti particolarmente provate dal tempo e dagli agenti atmosferici, e che in quell'occasione il sindacoha dichiarato: «Il cimitero è una priorità della mia amministrazione. La pietà verso le persone defunte èdi una Comunità», aggiungendo che «si comincia con questo intervento importante di manutenzione,funzionali a rendere il cimitero sicuro e decoroso».L'augurio è che questi interventi si intensifichino e che potremo fruire - da vivi si intende - di un cimitero dignitosamente curato e perfettamente agibile.