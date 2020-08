Come si ritorna a scuola in Puglia? Ecco quello già deciso e quello in forse

Sebbene siamo ancora immersi nelle vacanze d'agosto, il primo pensiero in questi giorni di ritorno del Covid-19 va all'apertura delle scuole.Per ora da un punto di vista organizzativo tutto tace, non si sa ancora se ci saranno turni o se i bambini verranno portati altrove nelle scuole più piccole dove le aule non possono prevedere il giusto distanziamento.Non si sa ma quasi certamente sì almeno per i più grandi (studenti maggiori di sei anni). Quello che si sa è che a breve la Asl Bari e la Regione Puglia inizieranno un percorso di tamponi per tutto il personale scolastico dagli Ata agli insegnanti per essere pronti per il 24.Dal Governo centrale invece arrivano le prime dritte su cosa accadrà in caso di presenza di un caso confermato di Covid. La scuola avvierà un monitoraggio in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. È quanto si legge nel Protocollo, siglato il 6 agosto scorso, e che l'Iss sta integrando.In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Però si prospetta uno scenario di quarantena per l'intera classe in caso di un positivo tra gli alunni o gli insegnanti.