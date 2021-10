Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: «Massimo riscontro da parte delle autorità»

Nella mattinata di oggi il Sindaco, Corrado De Benedittis, con l'Assessore alla Polizia Locale, Adriano Muggeo e il Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Loiodice, ha partecipato al Comitato Provinciale per l'ordine e Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto Bellomo nei giorni scorsi.All'incontro hanno partecipato, oltre al Prefetto, il Questore di Bari, il Colonnello dei Carabinieri e il Comandante della Guardia di Finanza.«Il Sindaco - si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città - ha riportato il disagio della città di fronte al verificarsi di episodi di cronaca che hanno turbato la quiete cittadina nei giorni scorsi e, di certo, il riscontro da parte delle autorità preposte è stato massimo: c'è grande attenzione nei confronti della città di Corato e adesso si aspettano le risposte necessarie a garantire serenità ed equilibrio sociale».Oltre alla già annunciata presenza del reparto anticrimine della Polizia di Stato, infatti, sono in arrivo ulteriori novità atte a garantire una rafforzata presenza delle Forze dell'Ordine in città. La nota diffusa da Palazzo di Città, tuttavia, non specifica di quali novità si tratti.«Lo spirito che si è acclarato è quello della concertazione e della collaborazione tra gli enti preposti per la sicurezza, Prefettura, Forze dell'Ordine e Comune di Corato, nello specifico la Polizia Locale. É necessario intervenire, attraverso le Politiche Sociali, sul versante della prevenzione e della lotta al disagio e alla devianza sociale, urgono politiche di attenzione e prevenzione a livello sociale» continua il comunicato del Coune. ." Si sta lavorando perché la risposta sia forte, incisiva e sia garantito il diritto ad una città sicura. Nello stesso tempo dal confronto con Prefettura e Forze dell'Ordine è emersa la necessità che le cittadine e i cittadini denuncino gli episodi di aggressione o di intimidazione che subiscono o di cui sono testimoni. - Conclude il Sindaco, De Benedittis - La denuncia è uno strumento per Forze dell'Ordine e Magistratura che consente di agire, in maniera mirata sulle problematiche relative a sicurezza e criminalità. Se non ci sono denunce diventa più difficile operare e avere una chiara dinamica della presenza criminale sul territorio."