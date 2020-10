Commemorazione defunti, un servizio navetta gratuito per il cimitero

Con l'approssimarsi della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, il Comune di Corato ha predisposto un servizio di trasporto pubblico urbano gratuito per il cimitero.Domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre, sarà possibile usufruire del servizio di bus navetta per il cimitero comunale che servirà anche le aree periferiche della città.Il percorso e gli orari del servizio sono disponibili sul sito del Comune e scaricabili in calce a questo articolo.