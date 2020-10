Commemorazione dei defunti, gli orari di apertura del cimitero

In previsione della giornata di Commemorazione dei Defunti, sono stati rimodulati gli orari di apertura del cimitero nelle giornate dal 31 ottobre al 3 novembre per consentire l'accesso dei cittadini per far visita ai propri cari.Si richiama al rispetto delle norme di sicurezza anti contagio da coronavirus, evitando assembramenti e indossando la mascherina.Nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1° novembre, lunedì 2 novembre e martedì 3 novembre, il cimitero cittadino sarà aperto al pubblico, con orario continuato, dalle ore 8,00 alle 17,00.