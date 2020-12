“Compro sotto casa", al via la campagna della Confcommercio

Compro sotto casa perché mi sento a casa. Parte la campagna nazionale di Confcommercio per sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone. L'hashtag scelto per l'iniziativa è #ComproSottoCasa. La campagna è online sul sito Internet di Confcommercio e sui canali social della Confederazione con la pubblicazione di uno spot, un logo ideato per l'occasione e una vetrofania.Nello spot, con il claim "Facciamo rivivere le nostre città. Compra sotto casa", si sono voluti sintetizzare i principi alla base dell'iniziativa: quelli della sostenibilità e della solidarietà. Oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie.Questa campagna è una delle iniziative messe in campo dalla Confcommercio per aiutare il sistema ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Dopo la ripresa registrata nel terzo trimestre, infatti, ad ottobre il riacutizzarsi della pandemia e le prime misure di contenimento, hanno di nuovo deteriorato la situazione dell'economia. A farne le spese sono soprattutto i consumi: non a caso l'ICC (indicatore dei consumi) calcolato dall'Ufficio Studi di Confcommercio scende dell'8,1% rispetto allo stesso mese del 2019. Un rallentamento che colpisce in primo luogo la filiera del turismo, dei servizi per il tempo libero ed i trasporti con riduzioni della domanda che si avvicinano a quelle registrate a marzo in occasione dello scoppio dell'emergenza coronavirus.In questo scenario la Confcommercio è impegnata da un lato con un'informazione di servizio, per spiegare nei dettagli i provvedimenti adottati dal governo e rispondere alle domande sulle procedure da seguire e chiarire i dubbi, dall'altro lato con un'attività più "sindacale", di proposte e sollecitazioni al governo per dare voce ai settori del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti colpiti dalla crisi.