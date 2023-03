Confcommercio Corato incontra gli esercenti e traccia le linee guida per una ripresa dell'economia

Rilancio turistico e soluzioni comuni contro la crisi socio-economica che sta colpendo il commercio del territorio coratino, sono stati i principali temi trattati nell'incontro che Confcommercio Corato ha organizzato nei giorni scorsi, coinvolgendo i titolari dei pubblici esercizi, presenti per Confcommercio il Vicepresidente provinciale Confcommercio Vito D'Ingeo,Luigi Menduni Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio Corato e il direttivo giovani imprenditori.Nel corso dell'incontro sono stati affrontati numerosi temi, che saranno portati all'attenzione dell'amministrazione comunale, come la modifica del regolamento dehors e degli orari ztl su Corato, l'aggiornamento dei tempi di lavoro per quanto riguarda il DUC. E' stata ribadita la ferma intenzione di sollecitare l'amministrazione comunale a coinvolgere gli esercenti e le associazioni di categoria, con largo anticipo nell'organizzazione degli eventi principali del territorio quali il carnevale, l'estate coratina, ilNatale.«Confcommercio – spiega Vito D'ingeo Vicepresidente della Confcommercio Bari BAT - crede nell'unione dei singoli imprenditori per poter parlare ed essere ascoltati come una voce unica. Il mondo Horeca è uno dei settori maggiormente colpiti dalla situazione attuale, riteniamo che sia importante trovare soluzioni sinergiche e collaborative per fronteggiare le sfide che abbiamo davanti. Corato, come l'intero territorio barese sta attraversando un periodo storico ed economico di forte instabilità e per cercare di trovare valide soluzioni per combattere questa situazione, è necessario che gli imprenditori del settore siano uniti. Come Confcommercio vogliamo portare all'attenzione della pubblica amministrazione le nostre istanze,cominciando proprio da un settore come quello alberghiero e della ristorazione».«Dobbiamo far crescere il territorio di pari passo con le attività commerciali - aggiunge Luigi Menduni Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio Corato - proponendo a chi viene a Corato delle opportunità all' interno del nostro territorio. Quindi è indispensabile che si facciafronte comune, interfacciandoci con le autorità locali per una proposta che contempli il richiamo per le manifestazioni culturali e le offerte che ilsettore dell'ospitalità. Per fare ciò sarà utile parlarne tutti insieme, perché solo con un fronte unico possiamo riuscire ad ottenere dei risultati. Non dimentichiamo che il periodo pasquale, oramai prossimo, con le sue tradizioni della settimana santa di Corato, dovrà essere il primo obiettivo per una presenza turistica di qualità nella nostra città».