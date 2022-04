I critici e gli oppositori dell'amministrazione in carica ipotizzano uno scenario caratterizzato da rapporti sempre più tesi tra il Sindaco di Corato e i componenti del gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale.potrebbe presto trovarsi ai ferri corti con i rappresentanti dem a causa della situazione creatasi dal momento in cui la rottura dell'idillio tra il Pd e l'assessoreè emersa in superficie. Una lettura non condivisa dai sostenitori della maggioranza, che hanno rimarcato come, in fondo, il conflitto interno (causato dal deterioramento dei rapporti personali, secondo i meglio informati) riguarderebbe un partito, non tutta la coalizione, e che il Sindaco non avrebbe alcun titolo a "metterci il becco".De Benedittis si è limitato ad osservare che nessuno gli ha intimato - e neppure chiesto - di rimuovere Bucci e che la stringata nota (link all'articolo) con la quale il circolo cittadino democratico ha fatto sapere di non sentirsi più rappresentato in Giunta in effetti è completata da un passaggio («Il Pd lascia al Sindaco ogni relativa valutazione») che risulta buono per tutte le stagioni. Il capo dell'amministrazione, in sostanza, è alla finestra e confida nella ricomposizione del quadro. C'è chi giura, però, che il Sindaco sarebbe pronto a compiere "operazioni in entrata" con l'ingresso nei ranghi della maggioranza di esponenti che al momento ne sono fuori. Fantapolitica? Il dato certo, al momento, è la conferma della fiducia all'assessore Bucci a distanza di due settimane dall'uscita pubblica del Partito Democratico.