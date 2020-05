Contributi libri di testo, da venerdì la riscossione

venerdì 22 maggio ore 8,30 - 13,30 lettere "A-B-C"

lunedì 25 maggio ore 8 30 - 13 30 lettere "D-E-F-G"

mercoledì 27 maggio ore 8,30 13,30 lettere "I-L"

venerdì 5 giugno ore 8,30 - 13,30 lettere "M-N"

lunedì 8 giugno ore 8,30 - 13,30 lettere "O-P-Q-R"

mercoledì 10 giugno ore 8,30 - 13,30 lettere "S-T"

venerdì 12 giugno ore 8,30 - 13,30 lettere "U-V-Z"

Saranno in riscossione dal venerdì 22 maggio i mandati di pagamento dei contributi per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2019/2020 (scuola secondaria di 1° e 2° grado).Gli interessati che hanno richiesto il contributo potranno recarsi per la riscossione presso la Banca Monte Dei Paschi di Siena di Corato a partire da venerdì, muniti di carta di identità, codice fiscale, guanti e mascherina.Dovranno recarsi nei giorni stabiliti presso la sede dell'istituto in Corso Cavour, 20 secondo il seguente calendario:Si ricorda che i mandati di tesoreria comunale sono in pagamento fino al 15 dicembre 2020 e non sono pagabili nel pomeriggio.