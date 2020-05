Contributo per i libri di testo, ecco come ottenere il beneficio

Studentesse e Studenti residenti nel Comune di Corato frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie;

appartenenza a nucleo familiare con I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 10.632,94 – già disponibile nel sistema I.N.P.S. al momento della presentazione dell'istanza.

www.studioinpuglia.regione.puglia.it,

14,00 del 20/07/2020

della residenza dello studente indicata sull'istanza;

della frequenza scolastica;

dell'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.

Acquisto libri nuovi --- Fattura/e emessa/e dalla cartolibreria in cui si riporta la tipologia della merce acquistata e riportante nome e cognome dell'alunno/a, Scuola e classe frequentata

A cquisto libri usati ---- Scontrino fiscale con causale, accompagnata da distinta riportante nome e cognome dell'alunno/a, Scuola e Classe di frequenza;

N.B. La documentazione della spesa

www.comune.corato.ba.it – Sezione AVVISI

Con Atto Dirigenziale n.43 del 28.04.2020 la Regione Puglia ha approvato i criteri e le modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2020/2021.Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portaleLa procedura sarà attiva fino alle oreOltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.Per disposizione Regionale il Comune procederà alla verifica:Ulteriori informazioni inerenti l'Avviso Regionale di cui trattasi sono reperibili consultando il sito web: www.studioinpuglia.regione.puglia.it Lo stesso avviso è altresì scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corato: