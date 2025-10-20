L'intervento della Metronotte
Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato

L'episodio in un terrno agricolo in contrada Torre Mascoli, malviventi in fuga dopo l'intervento della Metronotte

Corato - lunedì 20 ottobre 2025 11.33
L'arrivo della Metronotte sventa un furto d'olive, il primo dell'autunno '25: è accaduto martedì scorso a Corato. Gli uomini dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia, come previsto dal piano di sicurezza approvato nei giorni scorsi in Prefettura, hanno sorpreso alcune persone intente a raccogliere olive in un terreno agricolo.

A pochissimi giorni dall'inizio della campagna olearia, infatti, si è subito deciso di intensificare i controlli nelle campagne coratine. Le guardie particolari giurate, in zona proprio nell'ambito dei rafforzati controlli rurali, hanno sventato un furto di olive in contrada Torre Mascoli, dove avevano notato dei predoni muoversi fra gli uliveti. «In un terreno di un nostro utente, almeno in due - hanno scritto in un post su Facebook -, avevano iniziato a raccogliere olive col metodo della cassetta».

I ladri, però, alla vista degli uomini in divisa, si sono dati alla fuga nei campi, lasciando a terra le verghe, i teli in rete e tutto il raccolto pronto per essere asportato, che è stato restituito al legittimo proprietario. «Alla vista della nostra auto di servizio - ha detto ancora la Metronotte nel post - hanno abbandonato il loro intento, fuggendo su un'auto station wagon di colore scuro». Dei fatti, intanto, sono stati subito informati i Carabinieri della locale Stazione a cui sono affidate le indagini.

Non solo olive. Nella notte fra mercoledì e giovedì, infatti, un furto è stato sventato nel market Alter Discount​ di via don Minzoni. I ladri erano già riusciti ad alzare la serranda quando i vigilantes, allertati dall'impianto antintrusione, sono subito arrivati e hanno messo in fuga i banditi prima che potessero introdursi all'interno.
