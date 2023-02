Corato Calcio, contro Orta Nova a caccia della quarta vittoria di fila

Ventesima giornata di Eccellenza Pugliese Girone A, il Corato Calcio, dopo aver accorciato sul Bisceglie (ora a +3), tenterà di proseguire la striscia positiva di successi, tra le mura amiche contro Orta Nova.I diciotto punti di differenza tra coratini e ortesi non devono ingannare: già all'andata i foggiani sono stati in grado di fermare i ragazzi di mister Di Domenico sull'1-1, quando un girone fa Brandonisio impattò al vantaggio di Lamacchia.I foggiani in questo girone di ritorno hanno già conquistato praticamente gli stessi punti del girone d'andata: nove, con tre sconfitte e altrettante vittorie, l'ultima contro San Marco per 4-3. E se è vero che contro le due battistrada del torneo, Orta Nova ha preso due imbarcate (sconfitte per 5-1 e 0-7), è altrettanto vero che non bisogna sottovalutare l'imprevedibilità di questa squadra.QUI CORATO: la vittoria di domenica scorsa contro Foggia ha consegnato ai neroverdi il primo vero grande obiettivo stagionale: la salvezza. Per quanto già da parecchie giornate l'asticella neroverde si sia alzata in quanto a traguardi da raggiungere, è bene ricordare da dove si è partiti: il collettivo di mister Di Domenico aveva come obiettivo principale quello della salvezza tranquilla e il primo check point stagionale è stato raggiunto senza problemi. Guardando invece alla vetta, una vittoria metterebbe ulteriore pressione al duo Manfredonia - Bisceglie, entrambe impegnate in trasferte complicate (a San Severo e Molfetta) e terrebbe a debita distanza l'ottimo Mola, imbattuto da dieci giornate. Un match non facile, che Corato affronterà senza Konè, fuori per somma di cartellini.QUI ORTA NOVA: Il 4-3 contro San Marco, firmato Valentino (doppietta), Nannola e Lamacchia, ha regalato una grande gioia al popolo ortese, che ora è ad un rassicurante +14 dal Foggia Incedit (in caso di sei punti di scarto o meno si disputerebbe il play-out, in caso contrario sarebbe salvezza per i biancoblu). La sessione di mercato dicembrina ha visto in uscita l'estremo difensore Bertran (a Canosa) e il bomber Consolazio (alla Real Siti) su tutti. In entrata da segnalare Nannola dal Barletta e il centrocampista Cuttano dal Foggia Incedit. Resta una buona squadra dalla metà campo in su quella di mister Di Flumeri. Difesa invece da rivedere: è la seconda più battuta del girone, la terza in tutta l'eccellenza pugliese dietro a Trani e Castellaneta (42 gol subiti).Un match fondamentale per il cammino neroverde, da non sottovalutare, con Corato però che potrà contare sul suo meraviglioso pubblico, ogni domenica più caldo.