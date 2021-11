Corato Città Solidale, domani un incontro a Palazzo di Città

Domani, venerdì 12 novembre alle ore 18.00, presso il Chiostro Comunale, si terrà "Corato Città Solidale": iniziativa, organizzata dall'assessorato alla Città Solidale insieme alla IV commissione consiliare "Coesione sociale e attività per il cittadino", che mira a promuovere una riflessione collettiva sull'emergenza pandemica e a riconoscere l'importante lavoro socio-assistenziale svolto dalle organizzazioni del privato sociale del territorio di Corato.Per rispondere all'emergenza pandemica e tutelare i diritti minimi dei nostri concittadini, alcune organizzazioni hanno infatti attivato numerosi servizi utili alla cittadinanza: dalla consegna della spesa a domicilio al servizio a distanza di supporto psicologico, dall'assistenza domiciliare alle persone non auto-sufficienti al contrasto delle povertà estreme.Oltre al Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e all'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario, all'incontro saranno presenti referenti delle seguenti organizzazioni territoriali: SerCorato, Misericordia, Guardie Ambientali d'Italia, Croce Bianca, Solidarietà, Caritas, Centro Aperto Diamoci Una Mano e un gruppo di psicoterapeuti volontari. Prenderanno inoltre la parola i ragazzi che hanno svolto il Servizio Civile e alcuni referenti dell'Ufficio dei Servizi Sociali e della Polizia Locale. A moderare il dibattito ci sarà la giornalista Maria Greca Colamartino."In uno dei periodi più cupi che la nostra Città ha attraversato, molte persone ed organizzazioni di Corato hanno fatto la loro parte per garantire la tenuta dei diritti. Un fatto non scontato che va raccontato, riconosciuto, celebrato. È con la solidarietà verso chi si trova in situazioni di fragilità che si costruisce la coesione ed il benessere di tutta la Città." – commentano il Sindaco e l'Assessore.Per accedere al Chiostro Comunale è obbligatorio avere il green pass.La diretta dell'evento sarà visibile sulla pagina fb del Comune di Corato, sulle pagine di Coratoviva, ilQuartopotere.it e Coratolive e, in televisione, su VideoItalia Puglia (canale 96 del digitale terrestre).