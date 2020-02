131 foto Corato in maschera, si respira l'aria del Carnevale

Già diventata una tradizione attesissima, l'anteprima del 41esimo Carnevale coratino ha invaso questa mattina il centro cittadino con i suoi coriandoli di allegria.Un'iniziativa nata nel 2017, quella di aprire le porte al carnevale già dalla domenica precedente alla giornata dedicata alla festa tradizionale, che ha permesso di estendere l'atmosfera di simpatia e spensieratezza all'intera settimana.Oggi con l'Anteprima del carnevale sono scesi in piazza i gruppi privati, sette più il gruppo degli sceriffi, maschera ormai tipica del carnevale coratino.Sfilando lungo il corso cittadino hanno concluso il loro giro esibendosi in una gremita piazza Cesare Battisti per darsi appuntamento a domenica e martedì prossimi con le due sfilate tradizionali.Per il 23 e il 25 febbraio si arrendono nella nostra città circa 4mila partecipanti: sfileranno infatti più di venti gruppi che convoglieranno non solo da Corato ma anche dalle vicine Ruvo di Puglia, Terlizzi, Andria e Bisceglie.Questa sera alle 19.00, nell'ex edificio dell'Enel in Piazza di Vagno, sarà inaugurato il Museo del Carnevale che racconterà la storia della tradizione cartapestaia di Corato, Manfredonia, Putignano e Gallipoli.Lasciamo il racconto della mattinata alle immagini di Michela Miscioscia