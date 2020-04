Corato Solidale, il Comune attiva una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà

In data odierna è stato attivato un conto corrente bancario presso il Monte dei Paschi di Siena nel quale potranno essere effettuate le donazioni di cittadini ed aziende che vorranno contribuire con azioni di solidarietà per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità per i concittadini che, a causa dell'emergenza da COVID-19, si trovano ora in condizioni disagiate.Per partecipare:Comune di Corato – Donazioni Emergenza COVID-19Comune di Corato– Donazioni Emergenza COVID-19IT53J0103041470000005928587Detrazioni fiscali ai sensi dell'art.66 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18