Coronavirus, i casi in città rimangono otto. «Vietato recarsi nelle seconde case»

Rimangono otto li casi di positività al Covid 19 registrati sul territorio comunale. Lo comunica il Comune attraverso una nota.Prosegue costantemente l'attività di monitoraggio e di controllo, attivata sin dall'inizio dell'epidemia, sulla filiera dei cosiddetti "casi contatto", interessati da provvedimenti di isolamento domiciliare.La Protezione civile comunale, altresì, assicura l'assistenza ai soggetti interessati dalle predette misure mediante la consegna a domicilio dei generi di prima necessità e dei farmaci, per il tramite delle associazioni di volontariato.La Polizia Locale nella mattinata odierna durante gli specifici controlli finalizzati a garantire l'osservanza delle misure di prevenzione e di contenimento previste dalle disposizioni governative vigenti ha accertato 4 violazioni. In particolare in una zona periferica dell'abitato sono stati identificati 3 giovani che si erano riuniti senza giustificato motivo per intrattenersi e ascoltare musica.In previsione del prossimo week-end pasquale si evidenzia che non sarà possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico e che sono confermate le limitazioni riguardanti gli spostamenti all'interno del territorio comunale e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case.