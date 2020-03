Coronavirus, sospese attività didattiche sino al 3 aprile

Il DPCM con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un'unica zona protetta per tutta l'Italia, verrà firmato in serata e prevede la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile. Anche in Puglia, quindi, scuole e Atenei saranno chiusi, protraendo l'attuale termine del 15 marzo.«Che la situazione sia seria lo abbiamo capito tutti. C'è una espansione dell'epidemia molto forte nelle zone ad alta sorveglianza e i contagi si stanno moltiplicando in tutte le regioni - ha dichiarato in serata Emiliano - Per questo ho chiesto al Governo oggi di estendere a tutto il territorio nazionale la normativa prevista per la Lombardia e per parte del Veneto e parte dell'Emilia. Chiediamo, nella sostanza, di sospendere ogni attività non essenziale per 15-20 giorni in modo da rallentare il contagio e consentire ai sistemi sanitari più deboli di quello lombardo di sostenere l'ondata del picco».