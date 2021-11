"Cosa ne pensate del servizio?", Ferrotramviaria lo chiede ai viaggiatori

Sarà sottoposto a tutti i viaggiatori il questionario mirato ad attestare la soddisfazione del cliente in merito al servizio offerto. Lo comunica Ferrotramviaria, la società di trasporti che collega li comuni della Città Metropolitana lungo la tratta Bari-Barletta, passando da Corato, e su cui molte sono le segnalazioni in merito a disservizi, ritardi e sovraffollamenti delle vetture dei treni negli orari di punta.Nelle giornate del 30 novembre, 2 dicembre, 6 dicembre e 7 dicembre, 12 dicembre, 2021 a bordo dei treni, nelle stazioni e sugli autobus, sarà distribuito un questionario, da compilare, relativo alla soddisfazione della clientela che potrà fornire notizie e suggerimenti utili al miglioramento dell'offerta.La società confida in un'ampia collaborazione dei viaggiatori, gli stessi confidano in un reale miglioramento del servizio.