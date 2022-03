“Cosa ne pensate del servizio?”, Ferrotramviaria pubblica i risultati del questionario

In un documento pubblicato dalla stessa Ferrotramviaria SPA reperibile sul sito www.ferrovienordbarese.it sono presenti i risultati dinei mesi di novembre e dicembre.L'obiettivo del questionario era indagare su eventuali problematiche o punti deboli, e dalle risposte date. Da sottolineare però la maggiore qualità del servizio percepita dagli utilizzatori del treno rispetto agli autobus, eGli aspetti più critici per le autolinee riguardano la(valutata tra discreto e insufficiente dal 53% dei viaggiatori che hanno aderito al sondaggio con quasi il 12% di valutazioni insufficienti), ed il comfort dei punti di fermata (qualificata tra discreto e insufficiente per quasi il 56%, di con il 18% delle valutazioni insufficienti).Buona è invece – sempre per le autolinee – lae la sicurezza di cose e persone a bordo, mentre complessivamente discreto il gradimento per la frequenza delle corse e per laL'indagine relativa alla qualità del servizio ferroviario, come già anticipato, presenta una percentuale di gradimento del servizio generalmente più alta:Mentre appare qui inadeguata la frequenza delle corse, la funzionalità dei bagni e la rapidità di informazione in caso di disservizio.