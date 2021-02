Covid-19 a scuola, un caso nel plesso della Giovanni XXIII

Lezioni in dad e classe in quarantena

Un nuovo caso di positività al. COVID-19 tra gli studenti delle scuole coratine è stato accertato nella giornata di oggi.Si tratta di uno dei bambini allievi della scuola elementare Fornelli ospitati al primo piano della struttura della scuola Giovanni XXIII.Come da prassi la classe è stata posta in quarantena e disposta la sanificazione dell'aula.Le attività didattiche proseguiranno a distanza per la classe in quarantena mentre gli altri studenti seguiranno normalmente le lezioni.