Covid e potenziamento controlli, De Benedittis: «In arrivo 17mila euro per Polizia Locale»

«Sonoper sostenere e favorire l'implementazione di turni straordinari tesi all'intensificazione delle attività di controllo sul territorio cittadino». È quanto rivelato dal sindaco Corrado De Benedittis nel corso dell'intervista in diretta streaming di ieri con il direttore Giuseppe Di Bisceglie, all'interno del nuovo format di Coratoviva "Pausa caffè".Nel dialogare circa la situazione epidemiologica nella nostra città e nel riportare le decisioni prese in sede di riunione operativa del COC , il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, dello scorso 22 ottobre, il sindaco ha dichiarato che «, (ad oggi si ha conferma di 63 positivi di cui 5 in ospedale, ndr) in tendenza con quanto avviene nel territorio regionale e nazionale, ma la situazione è sotto controllo. La crescita, sia pur lenta, può essere arginata dalla capacità di rispettare le regole base indicate fra le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus: utilizzare la mascherina e sanificarsi le mani, evitando il contatto che può essere il motivo di maggior contagio».Proprio in merito alle scelte operative del COC, il sindaco De Benedittis ha ribadito l'assoluta volontà di tutelare le attività commerciali e produttive esistenti in particolar modo in centro, dove si concentra la movida cittadina, escludendo quindi, al momento, la chiusura di strade e piazze principali con la creazione di. Gli esercenti, dal canto loro, dovrebbero collaborare ad assicurare il contingentamento degli ingressi e l'uso dei DPI sanitari.«Anzi, - aggiunge il sindaco - i luoghi chiusi pubblici sono i più sicuri perchè c'è controllo e rispetto delle norme. Infatti l'attenzione si sposta sulle strade, sul rischio di assembramenti nei luoghi di ritrovo».A tal proposito, De Benedittis ricorda ai cittadini che sono stati, attraverso un coordinamento delle forze dell'ordine, e che sono in arrivo fondi pari a 17.767,03 euro che saranno in dotazione della Polizia Locale per l'espletamento delle attività di controllo.«Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale presidieranno i punti nevralgici della città, non con finalità punitive - precisa il primo cittadino - ma al fine di garantire presidio e controllo in città circa il rispetto delle norme di sicurezza contro la diffusione del contagio. L'intento dei controlli è quello dialla responsabilità e all'attenzione nei confronti anche delle persone più fragili, attraverso il buon comportamento, indossando presidi di sicurezza e mantenendo la distanza interpersonale».Non si escludono, però, sanzioni «per comportamenti ostinatamente scorretti». Così comeper le ore serali-notturne o per alcune tipologie di vendita, atteso le preoccupanti notizie e richieste avanzate dalle forze dell'ordine. «Siamo in costante collegamento con tutti i sindaci della Città Metropolitana di Bari, con il sindaco Antonio Decaro, la prefettura e gli organi di polizia. Se dovessimo arrivare ad una situazione sanitaria allarmante, dovremo procedere alla valutazione di misure di contrasto».«Stiamo attivando un confronto all'interno delle forze politiche con le dovute osservazioni sulle su chi e come possa contribuire al meglio e con competenza per il bene della città» - conclude il sindaco. Sarà quindi annunciata a breve la composizione della Giunta mentre continua il "totonomi" su chi assumerà la guida dei sette assessorati previsti.