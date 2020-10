Covid e scuola, il sindaco: «Convocata riunione di coordinamento con dirigenti e Asl»

Lo scorso 22 ottobre, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l' ordinanza n. 397 relativa a Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone, con decorrenza dal 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020 - almeno per il momento - la sospensione delle attività didattiche "in presenza" in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico.Un provvedimento che ha da subito sollevato polemiche e prese di posizione delle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Flc-Cgil, Cisl, Uil scuola, Snal-Confsal e Fgu che hanno stigmatizzato la decisione del presidente definendola, con una nota congiunta in cui ne chiedevano il ritiro immediato «un'autonoma e discutibilissima decisione che Emiliano ha assunto con una velocità disarmante».«La didattica a distanza fa male a chi la riceve e a chi la fa. Ci sono ancora i margini di tempo necessari a ricucire lo strappo istituzionale che si è venuto a determinare» - ha dichiarato Claudio Menga, segretario generale FLC CGIL regionale Sulla sospensione delle attività didattiche per l'ultimo triennio delle scuole superiori in Puglia è intervenuto anche il sindaco Corrado De Benedittis nel corso dell'intervista in diretta streaming di ieri con il direttore Giuseppe Di Bisceglie, all'interno del nuovo format di Coratoviva "Pausa caffè". «, - ha dichiarato il primo cittadino, già docente di Filosofia - rischiamo che il percorso di studio e l'esperienza di vita scolastica e universitaria siano compromessi. Gli anni di studio e formazione sono fondamentali, anche per i più piccoli. Però, - ha precisato De Benedittis - in questo momento storico di emergenza sanitaria dobbiamo dirci che è».Diversi i. Negli ultimi giorni, infatti, casi di positività al Covid hanno interessato l'Istituto Professionale "Tandoi", la scuola media "Imbriani" e la scuola elementare "Tattoli". In tutti i plessi, in seguito a riscontro di positività di un alunno rispettivamente, è stata predisposta la chiusura della classe interessata, l'isolamento di alunni e docenti e la sanificazione degli ambienti.«Ho convocato per la settimana prossima una riunione con tutti i dirigenti scolastici per coordinarci su come gestire l'emergenza Covid all'interno degli istituti quando si presentano casi di positività» - fa sapere il sindaco De Benedittis che porterà all'attenzione dellaalla presenza anche del dirigente della Asl Bari e ai medici di base il fenomeno del«molto alto specie per quanto riguarda gli istituti di scuola secondaria superiore».Facendo seguito anche all'i ncontro avuto con i rappresentati degli studenti del Liceo Artistico di Corato "Federico II - Stupor Mundi", il sindaco sottolinea la problematica del trasporto pubblico scolastico automobilistico i cui orari non consentirebbero lo spostamento nelle ore pomeridiane in caso di una rimodulazione delle attività didattiche. «Il trasporto scolastico automobilistico si conclude alle ore 14.00 e non c'è possibilità di raggiungere facilmente le scuole nel pomeriggio utilizzando altre corse di Ferrotramviaria e Stp le cui fermate sono molto distanti dagli istituti scolastici. La scuola deve essere in presenza ma va valutata la situazione migliore».