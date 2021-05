Covid e sicurezza, il sindaco riunisce il Centro operativo comunale

È in corso la riunione del Centro Operativo Comunale, convocato per questa mattina dal sindaco Corrado De Benedittis.L'organismo comunale, presieduto dal primo cittadino, ha il compito di coordinare azioni di particolare emergenza e coinvolge anche professionisti, rappresentanti di categoria e il coordinamento di Protezione Civile.Al centro dell'incontro di questa mattina c'è la situazione Covid 19 in città e l'esame di alcune criticità verificatesi all'interno del centro vaccinale di via Sant'Elia. Si ricorderà, infatti, la delicata situazione registratasi lo scorso 19 maggio che vide l'hub vaccinale coratino andare letteralmente in tilt.Un increscioso episodio che diventò anche un caso politico con l'intervento di alcuni parlamentari e consiglieri regionali della Lega.Tra gli argomenti da affrontare c'è anche la questione legata alla sicurezza in città alla luce dei numerosi arresti per droga effettuati dagli agenti della Polizia di Stato ma anche delle innumerevoli lamentele da parte dei cittadini del centro storico su atti di violenza che si consumerebbero sulle vie cittadine.