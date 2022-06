Covid in Puglia, nuova impennata di casi: quasi 30 mila attualmente positivi

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato a giovedì 23 giugno 2022.386240 Area Metropolitana di Bari233092 Provincia di Lecce172918 Provincia di Foggia156720 Provincia di Taranto109207 Provincia di Brindisi103783 Provincia Bat9077 residenti fuori regione3801 provincia di residenza non nota11748381127407511368928596 (11 nelle ultime ore)29350236 (10 in meno rispetto a ieri), compresi i 10 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri)154283817Il dettaglio per provincia dei casi positivi nelle ultime ore​1136 Area Metropolitana di Bari738 Provincia di Lecce683 Provincia di Foggia450 Provincia di Taranto430 Provincia Bat311 Provincia di Brindisi52 casi di residenti fuori regione17 casi di provincia in via di definizione