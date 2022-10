Covid in Puglia, superata quota 15 mila attualmente positivi

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato a giovedì 20 ottobre 2022.1.506.06412.897.5301.481.9049140 (2 nelle ultime ore)15.020154 (5 in più rispetto a ieri), compresi i 6 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri)9.9291.464 (tasso di positività del 14.74%)456 Provincia di Lecce426 Area Metropolitana di Bari193 Provincia di Taranto173 Provincia di Brindisi143 Provincia di Foggia74 Provincia Bat1 caso di residenti fuori regione-2 casi di provincia in via di definizione